Prendono auto di lusso in leasing e le vetture spariscono

ilmattino

: @mdelcampanile @romafaschifo semplicemente non prendono la chiamata quando vedono la prenotazione via app così come… - Stefano_Bettini : @mdelcampanile @romafaschifo semplicemente non prendono la chiamata quando vedono la prenotazione via app così come… - intercosmico : @AIexDeI @alessandrocazz8 Ripeto:ha poco senso parlare di questi tre se non si sa quanti ne usciranno. Ad esempio s… - gaetano_corallo : @AnnalisaChirico Già meglio quelli che prendono l’auto blu,a 750 euro al giorno!!!!Mi fai ridere!!!!?? -

(Di sabato 31 marzo 2018) Prendevano in, molte delle quali di, da società sparse su tutto il territorio nazionale, non solo non pagavano i canoni, ma dopo la risoluzione del contratto non le restituivano ...