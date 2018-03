Pranzi di Pasqua e Pasquetta fuori casa | per Confcommercio i ristoranti in attività

Le feste e i Pranzi di Pasqua valgono 9 milioni di euro in Lombardia : Lombardia , i settori del pranzo di Pasqua , per un giorno, valgono 9 milioni in Lombardia e 25 in Italia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Crescono le imprese di ...

Natale con i tuoi - e Pasqua pure : i Pranzi delle feste saranno in casa - pochi andranno al ristorante : DoveConviene, la piattaforma leader di drive to store e shopper marketing che guida nel percorso di acquisto fisico 30 milioni di shopper nel mondo, ha realizzato una survey, per il secondo anno consecutivo, per indagare il mood gli italiani nei confronti della Pasqua. Quando si inizia a parlare di Pasqua gli italiani pensano immediatamente alle uova di cioccolato (42%), più per la possibilità di potersi concedere un piccolo peccato di gola ...