Porto Recanati | trovate altre 30 ossa | “Secondo corpo forse è di un bambino”

Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa nel 2010 : Il 28 marzo in un pozzo a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati, in provincia di Macerata, sono state trovate ossa umane, in circa cinquanta frammenti: finora le indagini hanno appurato che si tratta dei resti di almeno due persone The post Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa nel 2010 appeared first on Il Post.

Porto Recanati - l’orrore dentro al pozzo : trovate 37 ossa - appartengono a due ragazze Nel «ghetto» dell’Hotel House : I resti a poche centinaia di metri dal «falansterio» in cui vivono 4 mila persone, perlopiù straniere. Al terzo giorni di scavi, il sospetto degli investigatori è che, in un caso, possa trattarsi di Cameyi Mossamet,15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010

Ritrovate ossa umane vicino al Porto di Recanati : In un casolare abbandonato vicino al degradato Hotel House è stato trovato quello che sembra essere un cimitero di 'invisibili': migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati reclamati -

