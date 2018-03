PICCOLA PESTE Su Italia 1 il film con Michael Oliver oggi | 31 marzo 2018

Conoscete un posto peggiore dove far gattonare un bambino? Questa PICCOLA PESTE batte tutti : Provincia di Quang Ninh in Vietnam, un uomo sta percorrendo l’autostrada quando è costretto a fermarsi, per la presenza di un ostacolo sulla carreggiata. La sorpresa è grande nel vedere un bambino che gattona indisturbato sulla strada. Pochi istanti dopo quella che sembra essere la madre scavalca i blocchi di cemento che separano la carreggiata e recupera il bimbo miracolosamente illeso. Devono essere stati attimi di puro terrore per i genitori ...