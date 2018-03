Morto l'uomo Pestato davanti a bar vicino Roma : E' Morto l'uomo di 54 anni aggredito questa notte intorno all'1,30 davanti a un bar in via delle Molette a Mentana, alle porte di Roma. La vittima è deceduta presso l'ospedale Sant'Andrea, a causa ...

Pestato davanti a un bar a Roma - morto 54enne : fermato un uomo : Un uomo di 54 anni è stato aggredito davanti a un bar a Mentana (Roma), dove è stato Pestato con violenza e abbandonato in fin di vita. E' morto alcune ore dopo in ospedale e i carabinieri hanno fermato con l'accusa di un omicidio un trentenne: l'aggressione è legata a un debito di poche centinaia di euro. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata colpita più volte al volto e, cadendo per terra, ha sbattuto la testa.

