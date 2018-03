Percorso Mondiali ciclismo 2018 | il tracciato più duro di sempre? Gara da scalatori puri

oasport

(Di sabato 31 marzo 2018) Ididi Innsbrucksi annunciano da. Un, durissimo e molto lungo, che andrà ad esaltare glidotati di un ottima resistenza. Il circuito principale, preceduto da un tratto in linea comprendente anche uno strappo molto impegnativo, prevederà 6 passaggi sulla salita di Igls, quasi 8 chilometri con una pendenza media del 6%, mentre l’ultima tornata, oltre questa ascesa, prevederà il durissimo Gramartboden, 2800 metri all’11,5% di pendenza media dove chi avrà più gambe potrà involarsi in solitaria verso il traguardo. In tutto poco meno di 270 chilometri e quasi 5000 metri di dislivello, per unche non ha nulla da invidiare ad un autentico tappone da grandi corse a tappe che andrà a favorire proprio i corridori che nelle corse di tre settimane si esaltano, andando a sondare proprio le caratteristiche che fanno grandi gli ...