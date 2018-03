Perché nel Partito Laburista britannico si litiga sull’antisemitismo | di nuovo

Luna blu nel cielo di Pasqua : quando vederla. Spettacolo : occhi all’insù - non vi dimenticate. Perché non accadrà per anni : A Pasqua con gli occhi al cielo. Uno Spettacolo: brillerà la seconda (dopo quella di gennaio) e ultima Luna blu del 2018. Un evento che si è verificato l’ultima volta nel 1999 e che non si ripeterà prima del 2020, ecco Perché non andrebbe perso. Ma cosa significa ‘Luna blu’? Secondo la tradizione anglosassone viene definita così la seconda Luna piena apparsa nello stesso mese. La definizione di ‘Luna blu’ è ...

Marco Baldini assolto nel processo per ricettazione. Fece incassare un assegno a un’amica Perché protestato per debiti : Il presentatore tv Marco Baldini è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” nel processo che lo vedeva imputato con l’accusa di ricettazione per un assegno bancario sospetto. La sentenza è stata emessa dalla VII sezione penale di Roma che hanno fatto cadere ogni accusa contro il dj, noto per alcune trasmissioni in radio con Fiorello. Baldini ha raccontato in molte circostanze come la passione per il gioco ...

Perché tanta violenza nelle scuole? Ne parla il Prof. Giuseppe Lavenia - Presidente dell’Associazione Di Te : Prendere in mano il telefonino e iniziare un video in diretta sui social, è diventato normale. E lo si fa, ormai troppo spesso, anche per documentare un’ingiustizia, come nel caso dell’insegnante che, durante una lezione con dei ragazzi di prima superiore, è stata legata alla sedia e presa a calci dagli stessi alunni. Perché tanta aggressività nei banchi di scuola? Perché chi non ha partecipato attivamente alla violenza invece di intervenire ...

Governo - Toninelli : “Perché rivendichiamo premiership? È rispetto della volontà popolare” : “Mattarella valuterà la convergenza sui temi, il voto del 4 marzo significa proprio questo non più maggioranze che appoggiano governi su somma di poltrone ma su somma di temi”. A dirlo Danilo Toninelli, capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle. In questo senso per Toninelli, l’aut aut di Di Maio non è rivendicazione della premiership, ma “rispetto del voto popolare”. L'articolo Governo, Toninelli: ...

"Sono cresciuto a pane e Frizzi. Sorridiamo anche oggi Perché Fabrizio portava così l'allegria nelle nostre case" : Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare questa mattina in viale Mazzini dove è ospitata la camera ardente del celebre conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, morto ieri a Roma. E' arrivato alle 6 con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: "Era il 1983 - ricorda Vincenzo, uno dei 1666 licenziati di Almaviva - e Fabrizio era all'inizio della sua carriera. In questa ...

WhatsApp : utenti nel panico - ecco perchè : WhatsApp è la famosissima applicazione di messaggistica che una moltitudine di persone utilizza per comunicare: l'app è spesso e volentieri al centro dell'attenzione, un po' per gli aggiornamenti che si susseguono e un po' per le bufale che circolano sul web. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, ben presto gli utenti della piattaforma potranno ricevere ulteriori novità attraverso l'arrivo di una nuova versione. utenti in allerta, ma non ce n'è ...

Sonia Bruganelli al vetriolo : “Vi dico io Perché Striscia attacca l’Isola” : Non si placano le polemiche intorno al reality show “L’Isola dei famosi” in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma televisivo targato Mediaset finisce spesso sul banco degli imputati del tg satirico Striscia...

Sonia Bruganelli al vetriolo : “Vi dico io Perché Striscia attacca l’Isola” : Non si placano le polemiche intorno al reality show “L’Isola dei famosi” in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma televisivo targato Mediaset finisce spesso sul banco degli imputati del tg satirico Striscia...

Isola - Sonia Bruganelli attacca Striscia la Notizia : 'Tutto questo mi fa schifo - Perché arma quei subumani...' : ROMA - A due mesi dall'inizio dell' Isola dei Famosi , il cannagate continua a tenere banco, anche per le inchieste di Sriscia la Notizia. E a dire la sua, ora è Sonia Bruganelli , moglie di Paolo ...

M5s - Di Maio ha scelto FraccaroEcco Perché ha silurato Fico Resa dei conti finale nel centrodestra : Luigi Di Maio arresta i sogni di Roberto Fico, capo dell'ala ortodossa del M5s, e candida il fedelissimo Riccardo Fraccaro alla Presidenza della Camera. Resa dei conti finale nel centrodestra Segui su affaritaliani.it

Ora legale 2018 - nella notte tra il 24 e il 25 marzo lancette avanti di un’ora. Ecco Perché è importante : Si dorme un’ora in meno nella notte tra sabato 24 marzo e domenica 25. Il ritorno all’ora legale cade esattamente la notte fra sabato 24 e domenica 25 quando alle 02,00 si devono portare gli orologi -quelli che non si aggiornano da soli- sulle ore 03,00. Nel weekend si dorme un’ora in meno ma per i prossimi sette mesi si gode un’ora in più di luce naturale perché farà buio un’ora più tardi. Domenica 28 ottobre si ritornerà all’ora ...

Liam Payne : Cheryl sarebbe furiosa Perché il cantante ha confessato che ci sono dei problemi nella loro relazione : Da quando sono arrivati i primi rumors, ormai settimane fa, su una possibile crisi di coppia tra Liam Payne e Cheryl, i due hanno prima negato con veemenza, venendo anche accusati di fingere di andare d’accordo in favore delle telecamere. Poi, due giorni fa, l’artista di “For You” ha spiegato in un’intervista che in effetti sì, lui e Cheryl hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere insieme. Ma sembra ...

Cosa ha deciso la Fed nel meeting di marzo - e Perché non siamo sorpresi - : Powell ha indicato infatti che il mercato del lavoro rimane forte, l'economia continua a espandersi e l'inflazione sembra muoversi verso l'obiettivo. In tale ottimistico quadro di ripresa ancora ...

Spotify sbarca a Wall Street Perché investire nella sua Ipo Boom alla Fbook o ko alla Twitter? : Il famoso player di musica Spotify si quota sui mercati Usa. Sara` una nuova Facebook con guadagni milionari ai suoi investitori? O la nuova Twitter, che ha fatto la fortuna dei detrattori? Segui su affaritaliani.it