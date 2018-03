Perché Meghan Markle non indosserà la tiara alle nozze e Kate Middleton l' ha fatto

huffingtonpost

(Di sabato 31 marzo 2018) Non aspettatevi di vederecon indosso lanel giorno delle sue, come invece scelse di farequando pronunciò il suo "sì" al principe William. LaCartier Halo, prestata alla principessa dalla regina Elisabetta, sarà esposta alla National Gry of Australia dal 30 marzo al 22 luglio, il che significa che non sarà disponibile per il 19 maggio, quando Harry e la sua sposa si sposeranno al Castello di Windsor.Secondo Leslie Field, autrice di The Queen's JewelsThe Personal Collection di Elizabeth II,porterà una ventata di novità, anche nella scelta dei gioielli indossati. "Non penso che sfoggerà un tradizionale diadema di diamanti, non sceglierà niente di tradizionale. Potrebbe scegliere qualcosa di alternativo: viste le sue origini americane magari una fascia di fiori, incastonata ...