agi

: RT @Agenzia_Italia: #Migranti Perché a Bardonecchia le ong parlano di atto di forza della polizia francese, in Italia - gaelle14juillet : RT @Agenzia_Italia: #Migranti Perché a Bardonecchia le ong parlano di atto di forza della polizia francese, in Italia - Agenzia_Italia : #Migranti Perché a Bardonecchia le ong parlano di atto di forza della polizia francese, in Italia -

(Di sabato 31 marzo 2018) Cinque agenti delle dogane francesi hanno firruzione armati in una salastazione di Bardonecchia, al confine trae Francia, e hanno costretto un migrante nigeriano sospettato di essere uno spacciatore a sottoporsi al test delle urine. A denunciare lo sconfinamento è la Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi per raggiungere la Francia (La Stampa). È stata una "grave ingerenza nell'operato delle Ong e delle istituzionine", si legge in una nota diffusa a tarda sera, in cui Rainbow4Africa ha ricordato che "un presidio sanitario è un luogo neutro, rispettato anche nei luoghi di guerra". "Ignobili provocazioni", ha le ha definite il presidenteOng torinese, Paolo Narcisi, "abbiamo fiducia nell'operato delle istituzioni egiustizia ...