Per Zaia i Giochi a Cortina non sono un' utopia

Olimpiadi 2026 : lettera Zaia Per Cortina : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Il Coni ha ricevuto due lettere dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, per annunciare una manifestazione d'...

Olimpiadi 2026 : lettera Zaia Per Cortina : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Il Coni ha ricevuto due lettere dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, per annunciare una manifestazione d'...

Lettera di Zaia Per Cortina : Il Coni ha ricevuto due lettere dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, per annunciare una manifestazione d'interesse alla candidatura ...

Coni candida Milano/Torino Per le Olimpadi 2026. Zaia insiste Per le Dolomiti. Si aspetta un Governo : L'Italia torna a sognare di ospitare una Olimpiade. Nel mirino i Giochi invernali del 2026. Il Coni ha infatti comunicato al Cio - in ottemperanza alla scadenza formale di fine mese indicata dal comitato presieduto da Thomas Bach - di voler proseguire il dialogo avviato nei mesi scorsi in una lettera che indica "la candidatura di Milano/Torino". Due città sulla carta, ma un'unica proposta, che potrebbe allargarsi anche ad altri territori, ...

Olimpiadi : Zaia - ci batteremo allo stremo Per candidatura Dolomiti Unesco : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - “Non mi stupisce che si parli di Milano e Torino quali candidate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, anche perché, al momento, quelle giunte dalle due città sono le uniche manifestazioni d’interesse -cioè la richiesta di un territorio di essere valutato dal Cio

Olimpiadi : Zaia - ci batteremo allo stremo Per candidatura Dolomiti Unesco (2) : (AdnKronos) - "Un complesso -sottolinea il Presidente del Veneto- che può vantare infrastrutture già esistenti, moderne e ai massimi livelli tecnici, tanto da essere ogni anno protagoniste delle più importanti manifestazioni degli sport della neve, a cominciare dalla Coppa del Mondo di Sci, ciò che

Università : Zaia - complimenti a Cà Foscari Per essere stata scelta da Vuitton : Su fronti diversi, su temi diversissimi, dall'economia alla medicina per citarne solo due, le Università del Veneto continuano ad essere uno dei principali motivi di orgoglio di un territorio che ha ...

Università : Zaia - complimenti a Cà Foscari Per essere stata scelta da Vuitton : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – ‘Un leader mondiale, come nel caso del Gruppo Vuitton nel fashion, non sceglie mai a caso i suoi interlocutori e non è un caso che, volendo realizzare un progetto per reclutare giovani talenti attraverso un’iniziativa che coinvolge 40 Università europee, tra le sei italiane abbia scelto Cà Foscari di Venezia. Bravi, in quel palazzo sul Canal Grande ci sanno fare”. Con queste parole il ...

Università : Zaia - complimenti a Cà Foscari Per essere stata scelta da Vuitton : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) - “Un leader mondiale, come nel caso del Gruppo Vuitton nel fashion, non sceglie mai a caso i suoi interlocutori e non è un caso che, volendo realizzare un progetto per reclutare giovani talenti attraverso un’iniziativa che coinvolge 40 Università europee, tra le sei ita

Olimpiadi : Zaia - Per Invernali 2026 si scrive Cortina si legge Dolomiti : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - “L’Olimpiade delle Dolomiti, che, nel nome di Cortina, sappia superare confini provinciali e regionali, mettendo insieme l’enorme e vario patrimonio ambientale, culturale e organizzativo di tante comunità, capaci di unirsi per proporre una seria, consapevole, equilibra

Olimpiadi : Zaia - Per Invernali 2026 si scrive Cortina si legge Dolomiti : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – ‘L’Olimpiade delle Dolomiti, che, nel nome di Cortina, sappia superare confini provinciali e regionali, mettendo insieme l’enorme e vario patrimonio ambientale, culturale e organizzativo di tante comunità, capaci di unirsi per proporre una seria, consapevole, equilibrata e lungimirante candidatura di un evento sportivo di risonanza mondiale”. Ribadendo questa prospettiva e questi ...

Olimpiadi : Zaia - Per Invernali 2026 si scrive Cortina si legge Dolomiti : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – ‘L’Olimpiade delle Dolomiti, che, nel nome di Cortina, sappia superare confini provinciali e regionali, mettendo insieme l’enorme e vario patrimonio ambientale, culturale e organizzativo di tante comunità, capaci di unirsi per proporre una seria, consapevole, equilibrata e lungimirante candidatura di un evento sportivo di risonanza mondiale”. Ribadendo questa prospettiva e questi ...

Pfas Veneto - il Cdm dichiara lo stato di emergenza. Zaia : “Persi un sacco di mesi” : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto, con la contestuale nomina di un commissario. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole. Si sospetta che siano cancerogene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province di Vicenza, Padova e Verona. “Dico che il tempo è galantuomo – si ...

AGRIMONT - APerTURA SABATO 17 MARZO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LUCA ZAIA : Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l'agricoltura e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano AGRIMONT si conferma come l'evento di riferimento anche per la cura e manutenzione ...