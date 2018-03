Per scuola ospedale Cagliari 200 libri : Il fotografo freelance mette all'asta e baratta le immagini dei suoi reportage in giroper il mondo per realizzare biblioteche dove possono essereutili. Ad esempio, come è già capitato, in Amazzonia, ...

"Non può entrare Perché è negro". E lo studente si Perde la festa della scuola : Loro sono entrati alla festa, ma il loro amico è restato fuori. "Non lo fanno entrare perché è negro". È questo l'sms inviato alla madre da uno dei ragazzini che ieri sera a Vicenza è andato alla festa del liceo Quadri e degli altri Istituti. Una festa che gli studenti aspettavano da tanto ma che per qualcuno di loro è stata annullata proprio all'ultimo momento. Come ripora Il Corriere, i quattro studenti sono arrivati all'ingresso del locale. ...

Duecento libri Per la scuola di un ospedale grazie alla generosità di un fotografo : Giovanni Marrozzini è un fotografo freelance nato a Fermo, nelle Marche. Da sempre appassionato di letteratura, dopo il suo girovagare per il mondo a caccia di reportage, Marrozzini ha dato vita al ...

Festa Mondiale del Teatro. Grande successo Per lo spettacolo "Buongiorno Principessa" degli alunni della scuola media "Da Vinci-Ungaretti" : L'energia creativa e l'amore dei suoi giovani servitori la sveglieranno o forse no! Sicuramente condivideranno un mondo pieno di colori, sogni, allegria. Il Laboratorio Teatrale è stato condotto come ...

A Omegna in vendita gli abiti realizzati a scuola Per finanziare il corso di moda : Nelle aule si usano sempre fogli per disegnare modelli di vestiti e tutto ciò che è legato al mondo della moda, ma di programmi di graphic-design non si può più farne a meno. Così alla dirigenza dell'...

Mancano due bambini Per una prima media regolare - il Comune a difesa della scuola : ... garantito dalla Carta Costituzionale non può ritenersi soddisfatto se non vengono rispettate le reali e concrete esigenze dei protagonisti del mondo della scuola: i giovani, che proprio in quell'...

La soluzione Per evitare i ritardi a scuola : preside impone multa di 2 euro agli studenti : Per ogni giorno di ritardo , il preside ha deciso di multare ogni singolo alunno e i ritardi sono quasi scomparsi.Continua a leggere

Asilo scuola dell’obbligo - Perché Macron ha ragione (e l’Italia fa pena) : Stabilire – come ha appena fatto il presidente francese Emmanuel Macron in Francia – che i bambini vadano a scuola dai tre anni in poi può sembrare una scelta poco rivoluzionaria. Dalla percezione che abbiamo, a tre anni tutti i bambini vanno alla scuola ancora chiamata, erroneamente, “materna” (mentre si chiama più correttamente “scuola dell’infanzia”). Si tratta però di una percezione non del tutto ...

Apple guarda alla scuola : iPad più economico e app e servizi Per studenti e insegnanti : Apple guarda al mondo della scuola lanciando la sfida ai Chromebook di Google. In un evento che si è tenuto a Chicago alla Lane Tech High School, l'azienda di Cupertino ha lanciato un iPad a prezzi più contenuti ...

Prof disabile legata a una sedia e presa a calci : shock in una scuola suPeriore : I fatti risalgono a un mese fa, ma solo oggi ne viene data notizia sui quotidiani locali. Nella classe prima di una scuola superiore di Alessandria alcuni studenti hanno legato con lo scotch alla...

In una scuola suPeriore di Alessandria un gruppo di studenti ha legato alla sedia la professoressa e l'ha presa a calci : Legata alla sedia con lo scotch e presa a calci dagli studenti. Una professoressa di un istituto superiore di Alessandria è la vittima della violenza, denunciata sulle pagine de La Stampa in un articolo a firma di Antonella Mariotti.La professoressa ha difficoltà motorie e un fisico fragile: durante una lezione i ragazzini di una prima l'hanno legata alla sedia della cattedra e presa di mira a calci. Alcuni di loro, quelli che non ...

Berlino - bimba picchiata a scuola Perché ebrea : «Sei ebrea»?, le chiede un compagno di classe della seconda elementare. La bambina, 7 anni, risponde di sì, spiega che suo papà è di fede ebraica anche se non è praticante. A questo punto la piccola viene spintonata, insultata, minacciata. Non solo dal compagno di classe che le ha posto la domanda, ma anche dai suoi amici, tutti di età compresa tra...

Miur - Buona Scuola : 1000 posti tolti alle suPeriori Video : Come sempre dal mondo del lavoro arrivano sia notizie buone che notizie cattive. Proprio nel corso della giornata di ieri si è parlato delle pensioni: i lavoratori italiani hanno visto un aumento della categoria lavori usuranti ma il reddito di cittadinanza è diventato niente più che un lontano miraggio [Video]. Oggi, invece, il Ministero dell'Istruzione presentera' la circolare che arriva con cadenza annuale sulla ripartizione dell'organico. ...

Scuola - 50 mila insegnanti iscritti al concorso Per docenti abilitati : la maggior parte viene dal Sud : Quasi 50 mila insegnanti hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per docenti abilitati delle scuole medie e superiori. Da una prima analisi dei dati, il numero maggiore di richieste è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). A livello regionale invece, è la Campania ad avere il record di istanze inoltrate: 7.352. Seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340) e Lazio (4.797). Il bando, aperto nel ...