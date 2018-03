Pensioni | la bomba sui conti dell' Inps | ' Ecco perché sono sull' orlo del baratro'

Dall'Ue la bomba sulle Pensioni : "Ora la sostenibilità è a rischio" : La Commissione europea lancia un nuovo allarme sul nostro sistema pensioni stico. Bruxelles di fatto accende i fari sull'Italia e in un rapporto mette in guardia sulla sostenibilità del sistema nel ...

Lavoro e Pensioni - le riforme degli anni 90 stanno generando una ‘bomba sociale’ : di Felice Roberto Pizzuti* Oramai da molti anni, nel nostro sistema previdenziale sta maturando una vera e propria “bomba sociale” che va affrontata con urgenza. Le sue origini affondano nella combinazione dei cambiamenti intervenuti nel mercato del Lavoro e nel sistema previdenziale a partire dagli anni 90 e, in particolare, con il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo per il calcolo delle pensioni. Il metodo contributivo, in ...