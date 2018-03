“Pelato e pacioccone” Così siamo abituati a vedere William d’Inghilterra Ma ricordate

caffeinamagazine

(Di sabato 31 marzo 2018) Il principe, primogenito della famiglia reale britannica e nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, ormai è diventato grande. Il 21 giugno 2018 compirà trentasei anni. Dal 2011 è sposato con Kate Middleton, dalla quale ha avuto due figli: il principino George Alexander Louis, erede al trono, e Charlotte Elisabeth Diana. La coppia è in attesa del terzogenito, che nascerà nell’aprile del 2018. Il royal wedding era stato un evento internazionale. In una Londra blindata, ma assediata dai fan assiepati lungo il percorso dove aveva sfilato reali e ospiti diretti all’Abbazia, 1.900 invitati in tutto. Personalità e teste coronate e una folla di cappelli e cappellini., secondo in successione al trono d’Inghilterra, indossava l’uniforme rossa di colonnello delle Irish Guards (casacca rossa con fascia azzurra, guanti bianchi, ma non il cappello di ...