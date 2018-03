Pd | Delrio | con M5S e Lega distanze sostanziali | non sarò segretario

Delrio : "Opposizione - confronto sul come" : 13.07 "Non si è aperta nessuna discussione sulla linea dell'opposizione,ma su come svolgerla". Così il capogruppo Pd alla Camera Delrio. Per le presidenze delle Camere "si è partiti con il piede sbagliato. Centrodestra e M5S non hanno tenuto conto della volontà popolare". "Ascolteremo il capo dello Stato.Ma non faremo accordi o accordicchi e non siamo interessati a poltrone", dice il vicepresidente della Camera Rosato.Orlando,della minoranza ...

Pd - Delrio : 'Non sono disponibile a fare il segretario'. Orlando : 'Dialogo con M5s doveroso' : Dibattito interno al partito democratico sulla posizione da tenere durante le consultazioni. Mentre per Delrio 'la linea all'opposizione non è nemmeno in discussione' Andrea Orlando commenta: 'dire '...

Pressare la Lega guardando al Pd (e a Delrio...). Domani al via le consultazioni M5s : Giovedì di Pasqua, Montecitorio, palazzo dei gruppi parlamentari, singole deLegazioni che si avvicendano. Sono questi il quando e il come dell'ennesima girandola di pre-consultazioni promosse dal Movimento 5 stelle. Un calendario ancora tutto da fissare, ma che ha già anche un "chi". Saranno infatti i capigruppo dei vari partiti, da ieri eletti anche formalmente, a guardarsi occhi negli occhi e a provare a dirimere una matassa ...

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli

Pd - eletti capigruppo. Martina : “Delrio-Marcucci? Niente conta - abbiamo fatto scelte di squadra” : Saranno Graziano Delrio e Andrea Marcucci i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella XVIII legislatura. Il secondo, in particolare, un renziano ortodosso sul quale le minoranze avevano già protestato. Ma Maurizio Martina, segretario reggente, ha spiegato: “abbiamo fatto scelte di squadra, qui alla Camera c’è stata unanimità”. “Quanto ha pesato la volontà di Renzi su Marcucci? Ma no…”, ha poi tagliato ...

Pd - Graziano Delrio e Andrea Marcucci capigruppo a Camera e Senato : una sconfitta a metà per Matteo Renzi : Matteo Renzi sconfitto...a metà. Quasi fatta per i capigruppo del Pd, che saranno Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Questa la proposta avanzata dal segretario reggente, Maurizio ...

Trasporti - il consulente di Delrio per la logistica? Diventa direttore della associazione delle società logistiche : Governo e legislatura sono agli sgoccioli e chi non ha grandi chance politiche è in cerca di occupazione. Ci ha messo poco a trovarla Ivano Russo, divenuto direttore generale di Confetra, la federazione delle principali associazioni di categoria delle imprese operanti nella logistica, nelle spedizioni, nel terminalismo terrestre e portuale. Quarantenne napoletano, poco noto al grande pubblico, Russo, dopo una disciplinata gavetta nel Pd ...

Un governissimo con dentro il Pd? Delrio smentisce : "Mie parole travisate" : Per ora il Pd è compatto nel ribadire che la linea è quella di stare all’opposizione, “perché lì ci hanno messo i cittadini”. Ma se dal Colle dovessero arrivare pressioni per formare comunque un governo...

Pd : Delrio - siamo ancora secondo partito - staremo uniti : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Quando il Paese si renderà conto che le promesse saranno irrealizzabili, gli elettori chiederanno conto. Non bisogna vergognarsi di aver detto la verità. Noi abbiamo cercato di dire la verità”. Lo ha detto Graziano Delrio alla Direzione del Pd. “Abbiamo bisogno di bussole che ci facciano capire i conflitti che ci sono, devono essere leggibili. siamo ancora il secondo partito italiano, staremo ...

Direzione Pd senza Renzi/ Diretta video - Martina o Delrio al Nazareno? Orfini - "mai con estremisti M5s-Lega"

DIREZIONE PD Delrio PER IL POST-RENZI/ Diretta video - "mai con Lega e M5s" : nuovo partito con Beppe Sala? : DIREZIONE Pd, la Diretta dopo le dimissioni di Renzi: video, possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. Relazione a Martina, DELRIO per il POST-RENZI? "Mai con Lega e M5s"

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Pd - Delrio confida negli italiani e nella vittoria alle elezioni : "Il Pd può ancora vincere. Penso che gli italiani siano saggi e non rincog****ti". Così afferma Graziano Delrio, attuale ministro delle Infrastrutture, in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. Un’espressione forse non casuale, questa di Delrio, perché con essa sembra replicare, sebbene indirettamente, al giudizio dato sulla facoltà di scelta degli italiani da Alessandro Di Battista, “big” del M5S, giusto qualche giorno fa. La fiducia ...