: “Parlano i neo capigruppo del Pd. Non c’è spazio per una trattativa con M5s, gli elettori hanno detto che la funzio… - pdnetwork : “Parlano i neo capigruppo del Pd. Non c’è spazio per una trattativa con M5s, gli elettori hanno detto che la funzio… - pdnetwork : Il Rei funziona: la lotta alla povertà con i fatti, @graziano_delrio e @AndreaMarcucci sulla stagione di opposizion… - populista_zen : @graziano_delrio @Corriere @monicaguerzoni Che vi frega tanto siete all'#opposizione con grande #responsabilita' pe… -

Leprogrammatiche tra noi del Pd,e M5s sonosu molti temi. Non è questione di renziani o non renziani, ma di contenuti". Lo afferma il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano, dicendosi pronto al dialogo con i due vincitori, ma sulle riforme e non sulle poltrone. Per quanto riguarda invece la segreteria dem,scioglie le riserve e annuncia che non si candiderà "per ragioni familiari".(Di sabato 31 marzo 2018)