PC Gaming 500 euro | quale comprare

Rapoo amplia la propria gamma da gioco VPRO con la tastiera Gaming retroilluminata V500S : Rapoo, uno dei principali produttori mondiali di periferiche wireless e innovatore di prodotti con tecnologia wireless a 5 GHz, continua ad ampliare la propria gamma da gioco VPRO, con la tastiera gaming compatta retroilluminata per veri giocatori.La V500S è la tastiera da gioco meccanica per i giocatori tradizionalisti più esigenti. Davvero compatta è priva di tastierino numerico e di tasti di scelta rapida, per offrire la massima linearità ...

Rog Strix Fusion 500 : la nostra prova delle nuove cuffie da Gaming di Asua con Dac HiRes e 7.1 virtuale : Asus ha oggi annunciato l’arrivo in Italia delle Rog Strix Fusion 500, il suo ultimo modello di cuffie da gaming dotate di DAC HiRes, microfono digitale, sistema d’illuminazione RGB gestibile anche tramite smartphone ed audio 7.1 virtuale gestito via hardware mediante un sistema sviluppato in collaborazione con la Bongiovi Acoustics utilizzabili con PC, Mac e PlayStation4. Abbiamo avuto la possibilità di provarle in anteprima ...