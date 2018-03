Pasqua | Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa FOTO

Papa accende cero Pasquale a San Pietro : 20.55 Papa Francesco presiede nella Basilica vaticana la veglia pasquale. Il rito ha avuto inizio nell'atrio della basilica con la benedizione del fuoco e l'accensione del cero pasquale. Poi la precessione verso l'altare, e l'accensione delle candele dei concelebranti e dei fedeli. In prima fila gli 8 neofiti provenienti da Albania, Italia, Nigeria, Perù e Stati Uniti che ricevono i sacramenti del battesimo, prima comunione e cresima.

Papa Francesco celebra la Pasqua : "E' la festa più importante della fede". Battesimo per 8 adulti : Dopo la benedizione del fuoco, la processione e la messa. Tra i battezzati, anche un migrante eroe. 50mila fiori in piazza San Pietro per celebrare l'amicizia e l'amore

Papa : veglia Pasqua - battezzerà 8 adulti : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 31 MAR - Papa Francesco celebra questa sera a San Pietro la veglia di Pasqua. Dopo il rito del fuoco, ci sarà la processione con il cero Pasquale e la messa nel corso ...

Stasera in Vaticano la veglia di Pasqua del Papa : Stasera in Vaticano Papa Francesco celebrerà la messa della veglia di Pasqua. Ieri sera alla Via crucis in un Colosseo superblindato ha biasimato il mondo divorato dal profitto e invitato a "sfidare l'...

Veglia Pasquale - Sabato Santo/ Diretta streaming video - Papa Francesco battezza 8 nuovi cristiani : La Veglia Pasquale del Sabato Santo prima di Pasqua: Diretta streaming video, Papa Francesco annuncia la Resurezzione di Gesù e battezza 8 nuovi cristiani in San Pietro (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:13:00 GMT)

Pasqua. Via crucis del Papa al Colosseo. Galantino : riannoda legame tra martiri ieri e oggi : Con il Papa ci saranno anche una suora irachena a portare la croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi. Suor Genevieve Al Haday è scampata alla violenza dello Stato Islamico che costrinse, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014, a fuggire dalla Piana di Ninive fino ad Erbil, in Kurdistan, per trovare salvezza

Pasqua 2018 : Via Crucis di Papa Francesco in diretta. Gli appuntamenti su Rai1 e Tv2000 : Papa Francesco, Via Crucis La croce del Venerdì Santo e Le Croci del mondo. Rai1 dedica la serata odierna al tema religioso, con lo sguardo aperto all’attualità: dopo la tradizionale Via Crucis presieduta da Papa Francesco al Colosseo, la rete ammiraglia del servizio pubblico trasmetterà uno speciale sulle difficoltà del tempo presente – guerre, terrorismo, squilibri economici e nuovi egoismi – e sui modi con cui la Chiesa ...

Pasqua 2018 in tv : Via Crucis con Vespa - Santa Messa con Papa Francesco : Pasqua in tv ha i suoi riti canonici e le sue reti dedicate: la principale copertura liturgica la offre Tv2000 (DTT, 28), emittente della CEI, seguita dalla Rai. Sugli altri canali si pensa soprattutto a film e fiction a tema. Giusto come curiosità, vi segnaliamo martedì 3 aprile su Rete 4 in prima serata un grande classico di Natale, ovvero Il Piccolo Lord...prosegui la letturaPasqua 2018 in tv: Via Crucis con Vespa, Santa Messa con Papa ...

Papa : Pasqua non è solo uova e colombe : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 MAR - La Pasqua "non finisce con la colomba, con le uova, è bello, in famiglia" ma con questa celebrazione "incomincia l'annuncio alla missione. L'annuncio è il ...

