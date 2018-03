Pasqua | i dolci tipici da Nord a Sud Italia

meteoweb.eu

: #Pasqua, Coldiretti: non solo uova e colombe, per la prima volta al Mercato @CampagnaAmicaCM a Roma la sfilata dei… - coldiretti : #Pasqua, Coldiretti: non solo uova e colombe, per la prima volta al Mercato @CampagnaAmicaCM a Roma la sfilata dei… - coldiretti : #Pasqua, Coldiretti/@istitutoixe: In quasi sei famiglie su dieci (57%) c’è chi prepara in casa i dolci tipici della… - Vudoppio : Piccoli piaceri della vita #verissimo #Pasqua #buonanotte #BuonaPasqua #CakeStar #dolci -

(Di sabato 31 marzo 2018), come ogni festività che si rispetti, vanta innumerevoli. Tra i più importanti: in Veneto, la fugassa, preparata secondo la tradizione, per la prima volta, da un fornai o di Treviso che ha aggiunto all’impasto del pane ingredienti come uova, b urro e zucchero, realizzando un dono sfizioso per i propri clienti.A Trieste è tempo di pinza, focaccia dolce abbinata, ad esempio, al prosciutto di Praga, ei di chifeletti, ciambelle di patate, impastate con farina, uova e burro, fritte in olio bollente.In Friuli si prepara la gubana, a Bologna il pranzole non è completo senza ciambella quaresimale, mentre in Romagna la pagnotta di Sarsina. In Piemonte si realizzano le ciambelleli, in Liguria i cavagnetti di La Spezia, in Emilia Romagna la zambela.Passando al centro: in Toscana vengono preparati la schiacciata die il delizioso zuccotto, di cui ...