Pasqua | ecco i principali festeggiamenti nel mondo

Pasqua ebraica : ecco il suo profondo significato religioso : Gli Ebrei dicono “Pesach zeman charutenu”, che si traduce come “Pasqua tempo della nostra liberazione”, celebrando, con tale festività, la fuga degli Ebrei dall’Egitto e la fine della loro schiavitù. La Pasqua ebraica, che dura 8 giorni, 7 in Israele, è la festa centrale del loro ciclo liturgico, raccontata nei capitoli 12-13 e 14 dell’Esodo, che parla, soprattutto, della notte della traversata del mar Rosso, sotto la guida di Mosè, verso la ...

Pasqua ebraica : ecco la simbologia del Seder di Pesach : La Pasqua ebraica, inizia con la cena rituale nella notte tra il 14 e il 15 del mese ebraico di Nisan, nella stagione in cui maturano i primi cereali, segnando l’inizio del raccolto dei principali prodotti agricoli, nota anche come Hag Hamatzot, festa delle azzime. La cena di Pasqua ha inizio con l’accensione dei candelabri delle 7 braccia che segue un ordine particolare di cibi e preghiere: il Seder di Pesach, in ebraico “ordine”.La tavola ...

Sky e Mediaset - accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali - ecco cosa cambia per gli abbonati : Sky e Mediaset sono giunti ad un accordo per lo scambio di contenuti delle due emittenti. ecco il contenuto dell'operazione che diventerà effettiva dal prossimo 1° giugno.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:11:00 GMT)

Auguri di Buona Pasqua 2018 : ecco FRASI - PROVERBI e CITAZIONI più significative da inviare su Facebook e WhatsApp : Il 1° aprile 2018 si celebra la Pasqua: si ricorda la risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Essendo questo un momento in cui si è alla ricerca delle parole migliori per augurare Buona Pasqua a tutti i contatti WhatsApp e Facebook, vi proponiamo una lista con le migliori FRASI suddivise per categoria, tante CITAZIONI ma anche PROVERBI. Auguri di Buona ...

Auguri di Buona Pasqua 2018 : ecco i VIDEO più belli da inviare su Facebook e WhatsApp : Il 1° aprile 2018 si celebra la Pasqua: si ricorda la risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Non è una data fissa: la regola per calcolarla deriva dalle decisioni prese durante il Concilio di Nicea del 325, ed è tradizionalmente fissata la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera, di conseguenza cade sempre in un arco ...

Auguri di Buona Pasqua 2018 : ecco le IMMAGINI e le GIF da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/59 ...

Auguri Buona Pasqua 2018/ Frasi WhatsApp e immagini : da Erri De Luca a Susanna Tamaro - ecco come stupire : Auguri Buona Pasqua 2018: Frasi WhatsApp e immagini, i pensieri di Papa Francesco e Madre Teresa di Calcutta. Le ultime notizie sui messaggi da mandare alle persone più care(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:10:00 GMT)

“Ecco cosa ci aspetta!”. Pasqua e Pasquetta - sole o pioggia? Le previsioni per il weekend del 1 e 2 aprile : cosa troveremo dentro l’uovo “metereologico” di Pasqua? Inizialmente tempo instabile e qualche pioggia. Poi sole. La gita di Pasquetta è salva. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, la perturbazione atlantica che tra oggi e domani influenzerà intensamente il Centro-Nord, nella giornata di Pasqua si sarà allontanata verso Oriente, lasciando dietro di sé postumi su alcuni settori dell’Italia. La giornata di ...

Vacanze di Pasqua al via - ecco dove sono volati i vip : Vacanze di Pasqua al via, ecco dove sono volati i vip Per lo più hanno scelto il sole e il mare. Solo la Raznovich tra i monti e la Cicogna in Asia… Continua a leggere

Uovo di Pasqua : ecco la sua lunga e affascinante storia : Donare un Uovo di Pasqua è una consuetudine quasi meccanica ma qual è la sua lunga ed affascinante storia? La tradizione dell’Uovo come dono è documentata già tra gli antichi Persiani, dove ci si scambiava semplici uova di gallina all’avvento della stagione primaverile, seg uiti, nel tempo, da Egizi, Greci e Cinesi. Pare che i Romani seppellissero un Uovo, dipinto di rosso, nei loro campi, come r ito propiziatorio per il buon esito del ...

Pasqua : ecco tante curiosità sulle uova - non solo di cioccolata : L’uovo viene universalmente considerato il simbolo della Pasqua perché nella tradizione cattolica rappresenta la rinascita mentre per secoli ha avuto il valore di un richiamo alla fertilità, per comprensibili ragioni. È intanto importante capire cos’è un uovo. La prima immagine viene alla mente è quella di una struttura sferica o elissoidale protetta da un guscio. In realtà questa descrizione si adatta soltanto all’uovo cosiddetto “amniotico”, ...

Paganello - street food - Paola Turci live e tanto altro per il week-end Pasquale a Rimini. Ecco cosa fare : FESTE E MANIFESTAZIONI Inaugura sabato 31 marzo la stagione dei colori di Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer , due mesi di eventi, coreografie e scenografie urbane, spettacoli, mostre, ...

METEO sino 5 Aprile - riecco MALTEMPO con PIOGGE - TEMPORALI. Pasqua migliora : Servizio METEO SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 30 MARZO AL 5 Aprile 2018, ANALISI E PREVISIONE Un'attiva area di Bassa Pressione, in approfondimento sull'Europa Occidentale ed in progressivo spostamento verso ...

Tiangong 1 : “Succederà la mattina di Pasqua”. La stazione spaziale cinese è prossima al “rientro” e gli esperti avvertono : “Potrebbe finire la sua corsa in Italia : ecco dove” : Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La stazione spaziale Tiangong 1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora Italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è ...