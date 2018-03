Pasqua ebraica | ecco la simbologia del Seder di Pesach

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) La, inizia con la cena rituale nella notte tra il 14 e il 15 del mese ebraico di Nisan, nella stagione in cui maturano i primi cereali, segnando l’inizio del raccolto dei principali prodotti agricoli, nota anche come Hag Hamatzot, festa delle azzime. La cena diha inizio con l’accensione dei candelabri delle 7 braccia che segue un ordine particolare di cibi e preghiere: ildi, in ebraico “ordine”.La tavola viene apparecchiata nella sala più grande della casa ed è ricoperta di una tovaglia preziosa di colore bianco con sopra sistemati: karpas (gambo di sedano come frutto della terra); maror (erba amara in ricordo della schiavitù), charoset (salsa usata dagli schiavi ebrei in Egitto), beitza (uovo sodo, simbolo di lutto), matzah (pane azzimo, in ricordo del frettoloso abbandono delle case in occasione dell’uscita dall’Egitto, durante il quale gli Ebrei ...