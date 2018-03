Pasqua ebraica | ecco il suo profondo significato religioso

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Gli Ebrei dicono “Pesach zeman charutenu”, che si traduce come “tempo della nostra liberazione”, celebrando, con tale festività, la fuga degli Ebrei dall’Egitto e la fine della loro schiavitù. La, che dura 8 giorni, 7 in Israele, è la festa centrale del loro ciclo liturgico, raccontata nei capitoli 12-13 e 14 dell’Esodo, che parla, soprattutto, della notte della traversata del mar Rosso, sotto la guida di Mosè, verso la Terra Promessa, in cui il Signore forma il popolo d’Israele. Proprio in questa notte, infatti, nasce l’identità di popolo e, durante questo pellegrinaggio verso Canaan, gli Ebrei riceveranno il dono per eccellenza, la Torah, il Pentateuco, sigillo del patto stipulato col Signore: accogliendola, Israele sarà completamente libero di poter servire il suo Dio nella Terra ricevuta in dono. Il termine, più esattamente, deriva dall’ebraico Pesach, ...