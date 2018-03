Pasqua e pasquetta Social sui Monti Dauni col press tour di Troia | Foggia

TRAFFICO Pasqua E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018 , previsione autostrade , bollettino , info viabilità . Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Meteo. Oggi maltempo in gran parte d’Italia - ma a Pasqua e Pasquetta ci sarà il sole : La perturbazione che in queste ore sta portando piOggia, specialmente a Centro-Nord, abbandonerà il Paese nella notte: per Pasqua , in particolare per Pasquetta, tornerà a splendere il sole in gran parte d'Italia.Continua a leggere