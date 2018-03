Pasqua | Codacons | le famiglie spenderanno 1 | 1 miliardi di auto per imbandire le tavole

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) “1,1di euro tra alimenti, bevande e dolciumi vari. Questa la spesa che affronteranno gli italiani perlein occasione della festività di“: lo afferma il, che ha elaborato il consueto studio sui consumi dellein occasione della festa. “La spesa delleper la2018 appare stabile rispetto a quella dello scorso anno, anche grazie ai listini al dettaglio che non hanno subito sensibili variazioni ma anzi, per alcuni generi alimentari, registrano prezzi in discesa – spiega il– 32 milioni di uova di cioccolato, 27 milioni di colombe, 400 milioni di uova fresche, 13.000 tonnellate di salumi e insaccati finiranno sulledegli italiani, mentre si registra una riduzione per la carne di agnello, per cui si stima un consumo che non supererà le 5.000 tonnellate, in picchiata del -10% rispetto agli ...