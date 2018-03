Pasqua : 19 milioni di italiani in viaggio nonostante la pioggia : Pasqua: 19 milioni di italiani in viaggio nonostante la pioggia Secondo un’analisi Coldiretti/Ixé otto vacanzieri su dieci non hanno cambiato i programmi a causa delle previsioni metereologiche. La grande maggioranza di coloro che si sposteranno lo faranno per raggiungere parenti o amici Parole chiave: ...

Le feste e i pranzi di Pasqua valgono 9 milioni di euro in Lombardia : Lombardia, i settori del pranzo di Pasqua, per un giorno, valgono 9 milioni in Lombardia e 25 in Italia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Crescono le imprese di ...

A caccia del jackpot : Pasqua da 122 milioni : Non si ferma la corsa del SuperEnalotto che, nel concorso Pasquale in programma sabato sera, sfiora 122 milioni di euro : jackpot più alto d'Europa e secondo al mondo . La corsa del '6' - rende noto l'...

Pasqua : il pediatria - arruolati 4 milioni di “nonni-sitter” - no ai compiti sì all’uovo : Il lungo stop delle vacanze Pasquali si tradurrà in superlavoro per un esercito di nonni. “Saranno circa 4 milioni quelli con nipoti da zero a 14 anni che, con la loro attività di baby-sitter, faranno risparmiare circa un miliardo di euro alle famiglie italiane. Stimo che un nonno su tre si ritroverà a occuparsi dei nipoti in questi giorni, e il record spetterà ai liguri, impegnati al 42,4%“. Parola del pediatra Italo Farnetani, ...

Pasqua - Coldiretti : il terrorismo condiziona 12 milioni di italiani : Secondo una analisi Coldiretti/Ixe’ il terrorismo spaventa e condiziona le scelte e gli spostamenti di 12 milioni di italiani a Pasqua: appena il 2% dei connazionali – sottolinea la Coldiretti – si recherà all’estero per il poco tempo disponibile ma anche per le preoccupazioni che riguardano la sicurezza nelle principali capitali europee ed i luoghi turistici considerati piu’ sensibili. Il timore – continua la ...

Pasqua 2018 - Federalberghi : 10 milioni di italiani in vacanza : “I risultati che abbiamo sotto gli occhi sono rassicuranti: anche per le festività della Pasqua il movimento degli italiani conferma il trend di crescita rilevato sin dall’inizio dell’anno e, più recentemente, in riferimento alle settimane bianche”. Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha commentato gli esiti dell’indagine sulle vacanze Pasquali degli italiani, realizzata con il supporto dell’istituto ACS Marketing Solutions. Secondo ...

Turismo - CNA : a Pasqua in Italia 12 milioni di turisti - giro d’affari per 3 miliardi : Un business da tre miliardi di euro: le festività Pasquali quest’anno si apprestano a diventare un giro d’affari fenomenale, generato da 12 milioni di turisti che hanno scelto l’Italia come meta per le vacanze, attratti da un formidabile catalizzatore: le rappresentazioni della settimana santa, eventi religiosi che attirano sempre più fedeli e s’intrecciano con la tradizione popolare e l’identità territoriale in una forma alta di ...

Confesercenti - Pasqua sotto le attese : previsti 4 - 8 milioni di presenze : Bisogna che la politica capisca che la competizione turistica è una competizione tra sistemi-Paese e sostenga più convintamente il settore più brillante della nostra economia, anche con un piano di ...

Pasqua - in vacanza 10 milioni di italiani : Le mete preferite dai viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località d'arte, il mare, la montagna, a seguire i laghi e le località termali

Pasqua : Cna - 12 milioni di turisti : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Tre miliardi di movimento economico e 12 milioni di turisti tra italiani e stranieri con il grande catalizzatore delle rappresentazioni sacre della Settimana Santa: è la ...

Turismo - Confesercenti : Pasqua sotto le attese - previste 4.8 milioni di presenze (-1 - 2%) : Nuovo anno, nuove sfide. Se il 2017 si era chiuso, per il Turismo, con risultati record, il 2018 parte con un altro ritmo. E dopo un primo trimestre positivo ma sotto le attese (+0,9% presenze), per le festività di Pasqua le previsioni sono, per la prima volta in due anni, negative: le presenze complessive dovrebbero attestarsi sui 4,8 milioni, con un calo del -1,2% rispetto alla Pasqua del 2017. Del resto, la Pasqua “bassa” non ha mai fatto ...

Pasqua - in Italia si consumeranno 15 milioni di uova di cioccolato - : Secondo un'indagine del Centro studi CNA, il mercato del dolce varrebbe 230 milioni di euro. Il nostro paese è inoltre tra i massimi consumatori di prodotti di alta qualità

Pasqua - uova di cioccolata che passione! Giro d'affari da 230 milioni di euro : Teleborsa, - Affari d'oro per il mercato delle uova di cioccolato con l'arrivo della Pasqua . Una indagine condotta dal Centro Studi CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato - stima nel nostro ...

Pasqua : consumeremo oltre 15 milioni di uova di cioccolato - un giro d’affari di 230 milioni di euro : Duecentotrenta milioni di euro. A tanto ammonta il mercato delle uova di cioccolato Pasquali, secondo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione. Un mercato da maneggiare con cura, quindi, non solo per la fragilità delle uova. L’indagine stima che a Pasqua 2018 si consumeranno oltre 15 milioni di uova, vendute ai consumatori mediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 ...