Parla Maurizio Costanzo | “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre la Carlucci”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio Parlano della loro storia al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show 2018: la Tatangelo parla della storia con Gigi D’Alessio… Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano della loro storia al Maurizio Costanzo Show 2018. Ospite in studio, la cantante si rivolge così al Gigi Nazionale, dal canto suo in collegamento telefonico con il programma di Canale5: “Gigi – dirà l’artista 31enne nata a […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano ...

Video di Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show : “Non si può Parlare di guarigione ma io non sospendo la vita” : Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show ieri sera è tornata a parlare del suo tumore e di quello che sta ha permesso il suo racconto in tv. La conduttrice e la iena ha deciso di mettere da parte le polemiche proprio per continuare a prendere di petto questa vita che ama tanto e che non ha intenzione di far sedere in panchina dopo quello che è successo. Maurizio Costanzo le chiede subito se l'incubo è finito ma lei su questo non si sbilancia, ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio di 8 anni : Parla Maurizio Costanzo : La malattia del figlio di Elena Santarelli: il commento di Maurizio Costanzo Giacomo, il figlio di 8 anni di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, ha un tumore. Una notizia che ha sconvolto la vita dei genitori e di tutti i fan della coppia. La maggior parte si è stretta attorno alla showgirl e all’ex calciatore […] L'articolo Elena Santarelli e il tumore del figlio di 8 anni: parla Maurizio Costanzo proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e Striscia contro Alessia Marcuzzi : Parla Maurizio Costanzo : Isola dei Famosi 2018, Eva Henger e Striscia La Notizia contro Alessia Marcuzzi: ecco qual è il pensiero di Maurizio Costanzo sul caso cannagate(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:01:00 GMT)

Francesco Monte sceglie il Maurizio Costanzo Show per (ri)Parlare del canna-gate all’Isola : Francesco Monte torna in tv per raccontare la sua verità sul canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco quando e dove sarà in onda. Francesco Monte torna in tv al Maurizio Costanzo Show, ecco quando andrà in onda l’ospitata Francesco Monte sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo primaverile del Maurizio Costanzo Show. Inizialmente […] L'articolo Francesco Monte sceglie il Maurizio Costanzo Show per (ri)parlare del ...