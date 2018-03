Parigi : tutto si è svolto secondo gli accordi. Insorge la politica : Parigi: 'l'intervento è stato legittimo in base ad un accordo': Roma: 'non è più così, atto grave e inaccettabile'. Salvini: 'Espellere i diplomatici francesi non quelli russi', Martina: 'Non è così ...

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : "C'è un accordo - tutto legittimo" : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l'associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c'è un accordo del 1990 che lo permette