Parigi e la lotta all’inquinamento | maschere anti smog sulle statue VIDEO

meteoweb.eu

: RT @naturaeambiente: Parigi e la lotta all'#inquinamento: maschere anti smog su statue - TDello : RT @naturaeambiente: Parigi e la lotta all'#inquinamento: maschere anti smog su statue - zazoomnews : Parigi e la lotta allinquinamento: maschere anti smog su statue - #Parigi #lotta #allinquinamento: - naturaeambiente : Parigi e la lotta all'#inquinamento: maschere anti smog su statue -

(Di sabato 31 marzo 2018) Per denunciare la grave situazione dell’aria a, ledella fontana di Place de la Concorde sono state dotate dida un gruppo di ambientalisti: in tal modo hanno voluto chiedere all’amministrazione cittadina e alla politica misure concrete per combattere l’inquinamento che soffoca la capitale francese. L'articoloe laall’inquinamento:sembra essere il primo su Meteo Web.