Parigi e la lotta all' inquinamento | maschere anti smog su statue

Parigi -Nizza 2018 : incertezza nella lotta per la generale - tanti velocisti presenti : Fondamentale, anche per sgranare la classifica, la cronometro individuale di Saint-Etienne, 18 chilometri che possono fare la differenza nell'economia di una corsa di questo tipo. L'unico vero arrivo ...

Parigi-Nizza 2018 : incertezza nella lotta per la generale - tanti velocisti presenti : Domani prenderà il via da Chatou, nei pressi della capitale francese, la Parigi-Nizza 2018. Otto tappe che, alle porte della stagione delle Classiche, possono consentire a diversi uomini di affinare la condizione, pur senza perdere il fascino di una corsa sempre soddisfacente da vincere, nonostante una startlist che quest’anno nemmeno si avvicina a quella della Tirreno-Adriatico, il suo corrispettivo italiano che prenderà il via nella ...