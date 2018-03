Papa | veglia Pasqua | battezzerà 8 adulti

Stasera in Vaticano la veglia di Pasqua del Papa : Stasera in Vaticano Papa Francesco celebrerà la messa della veglia di Pasqua. Ieri sera alla Via crucis in un Colosseo superblindato ha biasimato il mondo divorato dal profitto e invitato a "sfidare l'...

Veglia Pasquale - Sabato Santo/ Diretta streaming video - Papa Francesco battezza 8 nuovi cristiani : La Veglia Pasquale del Sabato Santo prima di Pasqua: Diretta streaming video, Papa Francesco annuncia la Resurezzione di Gesù e battezza 8 nuovi cristiani in San Pietro (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:13:00 GMT)

Milano - Rocco Papalia fermato alla guida dell'auto senza patente : multa e denuncia al giudice di sorveglianza : Sorpreso a guidare senza patente l'auto della moglie, nella «sua» Buccinasco. Rocco Papalia, ritenuto dalla magistratura uno dei personaggi di spicco della 'ndrangheta, è stato fermato sabato ...

Bea Naso - il papà : «Aveva paura di addormentarsi - temeva di non svegliarsi più» : Alessandro saluta la piccola: «Ma non chiamatela più bambina di pietra. Non fa onore al suo ricordo». «A scuola era bravissima. L’ultimo suo 9 è di due settimane fa. Adesso spero tanto che i suoi compagni vengano sabato al funerale a farle un ultimo saluto»

