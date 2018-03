: Papa: 'Resurrezione è sfida, non stare zitti davanti a ingiustizie' #papafrancesco - MediasetTgcom24 : Papa: 'Resurrezione è sfida, non stare zitti davanti a ingiustizie' #papafrancesco - domenicomarock : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'Resurrezione è sfida, non stare zitti davanti a ingiustizie' #papafrancesco - ElenaGirola : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'Resurrezione è sfida, non stare zitti davanti a ingiustizie' #papafrancesco -

Ammutoliti e rassegnati, stiamo in silenzio e non facciamo nulla "per vincere tanteche vivono nella loro carne tanti nostri fratelli". Il, allora, durante la veglia di Pasqua sottolinea che laè una: "Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o resteremo muti?" Per il Pontefice bisogna "spendere la nostra vita e la nostra energia, nel ricercare e nel generare cammini di dignità".(Di sabato 31 marzo 2018)