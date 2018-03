huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Palestra, niente sigarette e alcol. Le imposizioni di Meghan a Harry per allargare la famiglia - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Palestra, niente sigarette e alcol. Le imposizioni di Meghan a Harry per allargare la famiglia - alinatede : RT @HuffPostItalia: Palestra, niente sigarette e alcol. Le imposizioni di Meghan a Harry per allargare la famiglia - HuffPostItalia : Palestra, niente sigarette e alcol. Le imposizioni di Meghan a Harry per allargare la famiglia -

(Di sabato 31 marzo 2018) Dopo le nozze sarà tempo perdi metter su famiglia, per questo la futura sposa avrebbe imposto al fidanzato 33enne di rinunciare alle Marlboro Lights e ridurre il consumo diici. Lo rivela una fonte legata alla famiglia britannica al sito New York Daily News."Non è un segreto tra gli amici che vogliano immediatamentela famiglia", dice la fonte, "Lo ha convinto a smettere di fumare perché potrebbe compromettere la possibilità di rimanere incinta". Inoltreavrebbe contattato una nutrizionista e una personal trainer per rimettersi in forma, anche in vista delle prossime nozze del 19 maggio., invece, non ha bisogno di modificare le sue abitudini, già molto salutari. Ama cucinare pasti sani e tenersi in forma con attività fisica. "Hanno detto che vorrebbero avere tre figli, come William e Kate", continua la ...