Palazzina crollata nel Milanese | il bimbo di 6 anni ricoverato al Regina Margherita

Milano - Palazzina crollata a Rescaldina. L’intervento dei vigili del fuoco : salvate 9 persone : I feriti in seguito al crollo della palazzina di Rescaldina, nel milanese, sono stati trasportati in ospedale a Legnano, Busto Arsizio, Varese e al Niguarda. Complessivamente si tratta di 4 minori e 5 adulti. Le 9 persone coinvolte sono state tutte estratte. I più gravi sono due coniugi intubati e portati al Niguarda con ustioni sul corpo e l’ultimo uomo estratto, che è in fase di valutazione. Per il momento nessuno dovrebbe essere in pericolo ...

