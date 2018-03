: Malala torna in Pakistan: «Un sogno». E si asciuga le lacrime (di gioia) - Corriere : Malala torna in Pakistan: «Un sogno». E si asciuga le lacrime (di gioia) - Agenzia_Ansa : #Malala torna in #Pakistan dopo sei anni: 'Sognavo di tornare nel mio paese' - FOTO - repubblica : Pakistan, Malala torna a casa: 'Mai stata così felice' [news aggiornata alle 08:32] -

La premio Nobel per la Pace,Yousafzai,è giunta nella valle dello Swat, in,per visitare la regione dove è nata, a 5 anni di distanza dall'aggressione subita dai talebani.è arrivata a Mingora insieme al padre, alla madre e a due fratelli per visitare la scuola che frequentava quando i talebani le spararono a causa della sua attività di blogger in favore dell'istruzione femminile. La sua visita è stata tenuta segreta e si sta svolgendo tra ingenti misure di sicurezza.(Di sabato 31 marzo 2018)