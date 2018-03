Pakistan | Malala torna a casa | Mai stata così felice

Malala : premio Nobel visita sua città natale in Pakistan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Malala Yousafzai - il premio Nobel per la Pace torna nella sua città in Pakistan dopo sei anni : “Mai stata così felice” : La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata in Pakistan, a Mingora, la sua città natale nella Valle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012 dopo una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha voluto tornare a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, ...

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale sei anni dopo l'attentato : Malala Yousafzai , premio Nobel per la Pace 2014, si è recata nella sua città natale Mingora , nella Valle dello Swat, insieme ai suoi familiari. La giovane ha visitato la scuola che frequentava ...

Pakistan - Malala tornata in città natale : 9.50 La premio Nobel per la Pace,Malala Yousafzai,è giunta nella valle dello Swat, in Pakistan,per visitare la regione dove è nata, a 5 anni di distanza dall'aggressione subita dai talebani. Malala è arrivata a Mingora insieme al padre, alla madre e a due fratelli per visitare la scuola che frequentava quando i talebani le spararono a causa della sua attività di blogger in favore dell'istruzione femminile. La sua visita è stata tenuta segreta ...

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni : Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Continua a leggere

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni : Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Continua a leggere

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale : Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace 2014, si è recata nella sua città natale Mingora, nella Valle dello Swat, insieme ai suoi familiari. La giovane ha visitato la scuola che frequentava quando ...

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale : Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace 2014, si è recata nella sua città natale Mingora, nella Valle dello Swat, insieme ai suoi familiari. La giovane ha visitato la scuola che frequentava quando sei anni fa i talebani la ferirono gravemente per la sua attività di blogger in difesa dell'emancipazione educativa delle bambine pachistane. La visita, in dubbio fino all'ultimo momento, si è svolta in un quadro di forti misure di sicurezza.

Pakistan - Malala : "Non voglio diventare primo ministro" : La giovane Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, tornata in Pakistan dopo sei anni dall'attentato dei talebani che le ha quasi tolto la vita, ha dichiarato di "non voler diventare primo ministro" perché "la politica è un tema molto complicato". "Il mio piano - ha sottolineato - è di rientrare in Pakistan, perche' questa è la mia terra".

Pakistan - il ritorno di Malala sulle prime pagine dei quotidiani : La giovanissima premio Nobel per la pace 2014, militante per l'istruzione delle ragazze, studia in Gran Bretagna ed è al primo anno di università ad Oxford dove segue i corsi di filosofia, economia e ...

Malala in Pakistan dopo sei anni : “Ho sempre desiderato tornare qui” : Malala in Pakistan dopo sei anni: “Ho sempre desiderato tornare qui” “Voglio investire nell’istruzione dei bambini”, ha detto Continua a leggere

Malala torna in Pakistan 6 anni dopo l’agguato dei talebani : il Premio Nobel in lacrime : Il Premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, è tornata nel suo Pakistan per la prima volta da quando un talebano le sparò mentre tornava a casa da scuola. “Sognavo di tornare in Pakistan da cinque anni”, ha detto la giovane attivista senza trattenere le lacrime.Continua a leggere

Malala torna in Pakistan dopo 6 anni : «È il giorno più bello della mia vita» : ... il sogno diventa realtà: andrà a Oxford" url="https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2017/08/19/Malala-universita-oxford"] [cn_read_more title="Malala: «La risposta ai problemi del mondo sono le ...

Malala torna in Pakistan dopo 6 anni : «È il giorno più bello della mia vita» : dopo sei anni, finalmente, il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, 20 anni, è tornata nel suo Paese natale, il Pakistan. Non succedeva dal 2012, da quando era stata colpita alla testa da un sicario dei talebani, per il suo ruolo attivo nel sostegno dell’istruzione per le ragazze. Teneva un blog sul sito web della Bbc in urdu, la lingua nazionale del Pakistan, sotto lo pseudonimo di Gul Makai, portando avanti una campagna per ...