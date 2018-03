: 07:25 | Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale - NotizieIN : 07:25 | Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale - pierapis : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale #Malala - BarbaraAnton73 : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale #Malala -

Yousafzai,per la Pace 2014, si è recata nella suaMingora, nella Valle dello Swat, insieme ai suoi familiari. La giovane hato la scuola che frequentava quando sei anni fa i talebani la ferirono gravemente per la sua attività di blogger in difesa dell'emancipazione educativa delle bambine pachistane. La, in dubbio fino all'ultimo momento, si è svolta in un quadro di forti misure di sicurezza.(Di sabato 31 marzo 2018)