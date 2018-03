Pagelle Sassuolo Napoli | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 30^ giornata - primo

Udinese-Sassuolo 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Sassuolo 1-2, che partita di Politano, emozioni nella giornata valida nel campionato di Serie A, si sono affrontati Udinese e Sassuolo in una gara importante per il massimo torneo italiano. Esce dalla crisi la squadra neroverde che conquista tre punti preziosissimi per la salvezza, successo da un certo punto di vista che può essere considerato inaspettato. Momento sempre più delicato per i bianconeri, quinta sconfitta ...

Sassuolo-Spal 1-1 - ecco le Pagelle delle due squadre : Sassuolo e Spal pareggiano per 1-1 al Mapei Stadium. Nel primo tempo al sinistro di Antenucci sotto le gambe di Consigli al 27′ risponde quattro minuti dopo dal dischetto Babacar. Ai neroverdi sul finire del tempo viene assegnato un altro rigore per un tocco di mano di Grassi su cross di Babacar. Dagli 11 metri questa volta va Politano, ma Meret para e salva il risultato. Nella ripresa il Sassuolo le tenta tutte per segnare senza però ...

Pagelle Sassuolo-Lazio 0-3 - Milinkovic-Savic clamoroso : Pagelle Sassuolo-Lazio – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo della Lazio nella gara in trasferta contro il Sassuolo, netto successo per la squadra di Simone Inzaghi che adesso torna al terzo posto dopo il successo di ieri dell’Inter. Il grande protagonista è stato Milinkovic-Savic, sempre più trascinatore della Lazio, in rete anche Immobile. Espulsione per Berardi. ...

Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 - in gol Babacar : Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, botta e risposta tra Bologna e Sassuolo. La squadra di Donadoni passa in vantaggio grazie ad una giocata del centrocampista Poli, grande reazione degli uomini di Iachini che trovano il gol del pareggio grazie a Babacar, ottima la giocata di Berardi che sembra in ripresa almeno dal punto di vista fisico. ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari 0-0 : gli attacchi deludono - vince la noia : Pagelle Sassuolo-Cagliari – E’ terminato a reti bianche il lunch match della 24^ giornata di Serie A che ha visto affrontarsi Sassuolo e Cagliari al ‘Mapei Stadium’. Un punto a testa che accontenta entrambe le squadre per aver allungato sulla Spal terzultima e reduce dalla sconfitta con il Milan. Poche emozioni a Reggio Emilia, nel primo tempo meglio il Cagliari, mentre nella ripresa il Sassuolo è uscito alla distanza ma ...

Juventus-Sassuolo 7-0: video e gol della tripletta di Higuain, doppietta di

Pagelle Juventus-Sassuolo 7-0 - dominio bianconero : Pagelle Juventus-Sassuolo, dominio bianconero – Si sono concluse le gare della 23^ giornata del campionato di Serie A dominio da parte della Juventus contro il Sassuolo, partita mai in discussione e chiusa già nel primo tempo. La squadra di Iachini non è proprio scesa in campo, subito le reti da parte di Alex Sandro, doppietta di Khedira e Pjanic con un gran tiro da fuori. Finisce 7-0. Pagelle Juventus-Sassuolo, dominio bianconero JUVENTUS ...

Sassuolo-Atalanta 0-3 Pagelle - voti e highlights 22^ giornata : la Dea passa di forza (VIDEO) : Sassuolo-Atalanta 0-3 pagelle, voti e highlights 22^ giornata: la Dea passa di forza (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Atalanta – Un colpo di testa di Capitan Masiello, una girata a rete da centravanti puro di Cristante e un colpo da biliardo di Freuler regalano i tre punti all’Atalanta nel primo anticipo della 22° giornata ...