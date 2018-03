Padova | sparò a ladri in casa | colpevole Giudici | Non c' era in pericolo

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) Walter Onichini, Il macellaio di Legnaro che la notte tra il 21 e il 22 luglio 2013 aveva sparato al ladro albanese che gli era entrato inassieme ad altri tre complici, è stato condannato nel dicembre 2017 a 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio. Ora idel tribunale collegiale dihanno reso note le motivazioni che hanno portato alla condanna."Non è leggitima difesa"Onichini quella maledetta notte imbraciò il fucile per difendere la propria famiglia, il proprio figlio.con il fucile a pompa contro l'albanese, Nelson Ndreaca, 25 anni, che era entrato nel suo giardino die stava cercando la fuga rubato l'auto del macellaio. Il grilletto premuto, il malvivente che cade a terra. Poi la decisione di Onichini: caricò il 25enne in auto e lo abbandonò a un chilometro dall'abitazione.Scelte che ora costano caso. Decisioni che idinon hanno ritenuto ...