"I serbatoi dellaspaziale possono contenere idrazina e non vanno toccati, non ci si deve avvicinare, contengono un propellente di origine chimica". Così il capo del Dipartimento della protezione, Borrelli, che ha fatto il punto sul rientro dellaspaziale cinese Tiangong 1. "Il satellite ha rallentato la corsa: la previsione di rientro in atmosfera è per le 00,34 del 2 aprile ora italiana. La finestra di incertezza va da 5 a 10 ore", afferma Borrelli.(Di sabato 31 marzo 2018)