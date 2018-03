Ossa umane trovate a Porto Recanati | nel terreno ci sono resti di più persone

Porto Recanati - cumulo di Ossa umane nel pozzo/ Almeno due corpi : madre 15enne scomparsa : "prego non sia lei" : Porto Recanati, ossa umane e cadaveri in un pozzo: ritrovamento shock in provincia di Macerata, una prima pista porta alla 15enne Cameyi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Ossa umane a Porto Recanati - Procura : omicidio e occultamento corpi : Dopo il ritrovamento di Ossa umane nei pressi di un casolare abbandonato nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati, la Procura di Macerata aprirà un fascicolo contro ignoti, per le ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo fonti giudiziarie i resti, tra i quali potrebbero esserci quelli della 15enne bengalese Cameyi MOssamet, scomparsa ad Ancona nel maggio 2010, apparterrebbero ad almeno due persone.

Ossa umane a Porto Recanati. Nel "cimitero degli invisibili" ritrovata forse una 15enne scomparsa : Un cimitero degli "invisibili", migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati reclamati. Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di una 15enne bengalese, la cui denuncia di scomparsa risale ad otto anni fa. Questo, in sintesi, il parziale quadro investigativo sul ritrovamento, oggi pomeriggio, di alcune Ossa ...

