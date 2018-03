Ong denuncia irruzione di agenti francesi nel presidio di Bardonecchia

Bardonecchia : Ong denuncia : 'Polizia francese armata a caccia di migranti in territorio italiano' : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante ...

Assad va a Ghouta ad incoraggiare i militari. Una Ong denuncia : 15 bambini uccisi in un raid : Guida tranquillo verso Ghouta, l'aerea a est di Damasco teatro dello scontro tra le forze governative e quelle di opposizione. È un video di propaganda quello che mostra il presidente siriano Assad fare visita ai militari impegnati nella battaglia che, nelle ultime settimane, ha fatto centinaia di vittime civili.E l'ultima carneficina riguarderebbe dei minori, 15 per la precisione, uccisi in un raid aereo su una scuola usata come rifugio. ...

Nave Ong piena di migranti denuncia : "Non ci fanno sbarcare in nessun porto europeo" : Da diciotto ore la Nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, con a bordo 218 migranti, è alla ricerca nel Mediterraneo di un "porto sicuro" dove sbarcare le persone salvate in questi giorni in mare. La Nave...

Caso diplomatico nel Mediterraneo. Ong spagnola denuncia 'Non ci danno un porto sicuro in cui sbarcare i migranti - abbiamo casi gravi a ... : C'è un Caso 'diplomatico' nel Mediterraneo. Sfuggita ieri dopo un inseguimento durato almeno un paio d'ore ad una motovedetta libica che minacciava di aprire il fuoco se non avessero consegnato le ...

Liguria spezzata in due per gelicidio - Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino per cOngelamento linee elettriche. Pendolari al freddo infuriati : "Denunciamo Rfi" : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus

Siria - una cooperante denuncia : “Donne abusate dagli operatori delle Ong” : Siria, una cooperante denuncia: “Donne abusate dagli operatori delle Ong” Il racconto di Danielle Spencer: “Molte Siriane ormai si rifiutano di ricevere gli aiuti umanitari perché temono di essere ricattate” Continua a leggere L'articolo Siria, una cooperante denuncia: “Donne abusate dagli operatori delle Ong” sembra essere il primo su NewsGo.

Ong britannica autodenuncia casi di abusi su minori - : L'organizzazione umanitaria Plan International rivela casi di abusi sessuali, anche su minori, perpetrati da membri del suo staff o collaboratori. Sei episodi tra luglio 2016 e giugno 2017

Scandalo Ong - Plan International autodenuncia casi abusi su minori : Dopo lo Scandalo che ha colpito Oxfam e altre Ong, anche l'organizzazione umanitaria Plan International ha rivelato casi di abusi sessuali, anche su minori, perpetrati da membri del suo staff o ...

La Ong Plan International autodenuncia casi di abusi sessuali su minori : Dopo lo scandalo che ha colpito Oxfam e altre ong, un'altra organizzazione umanitaria britannica, Plan International, ha rivelato sul suo sito web casi di abusi sessuali, anche su minori, perpetrati da membri del suo staff o collaboratori.Sei gli episodi confermati in un post dalla ong e avvenuti tra il primo luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Oltre a questi, l'organizzazione ha autodenunciato nove casi di molestie sessuali o comportamenti ...

Siria - Ong denuncia nuovi raid a Goutha : 23.38 Sono almeno 77 i civili uccisi a Goutha, alla periferia di Damasco, dai bombardamenti aerei del regime di Assad. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano dei diritti umani. Tra le vittime vi sono almeno 20 bambini. I fer iti sono almeno 300. Goutha orientale è una roccaforte dei ribelli, una delle ultime rimaste in Siria, completamente circondata dalle forze governative.

Turchia - Ong denuncia : “Esercito contro rifugiati” : Turchia, Ong denuncia: “Esercito contro rifugiati” Turchia, Ong denuncia: “Esercito contro rifugiati” Continua a leggere L'articolo Turchia, Ong denuncia: “Esercito contro rifugiati” sembra essere il primo su NewsGo.