Olimpiadi invernali 2026 | Livigno lancia la sua candidatura e sfida Torino e Milano

Olimpiadi invernali 2026 : tutte le avversarie di Milano e Torino. L’Austria e Sion fanno paura - attenzione a Stoccolma : L’Italia spera di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ieri il Coni ha ufficialmente presentato la propria lettera di intenti al Cio indicando Milano e Torino come possibili città sede dell’evento. La nostra Nazione punterà dunque sul capoluogo meneghino come capofila ma con diversi eventi che graviteranno anche sul Piemonte, senza escludere l’ipotesi di gare nelle Dolomiti visto quanto la Regione Veneto stia spingendo. La ...

Olimpiadi invernali 2026 : tra Milano e Torino - tutte le possibili sedi di gara. Da Piazza Castello a Expo - da Bormio a Livigno : Il Coni ha manifestato l’intento di organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 in Italia. Il massimo organo sportivo nazionale ha esposto al Cio il proprio interesse presentando le città di Milano e Torino. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato quali potrebbero essere le varie sedi di gara per i 15 sport attualmente inseriti nel programma a cinque cerchi. CERIMONIA D’APERTURA: Il fascino di San Siro è davvero unico: 80mila ...

Olimpiadi invernali 2026 : l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

