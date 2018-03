Occhi al cielo nella notte di Pasqua | c’è la Luna blu

A Pasqua Occhi puntati al cielo - la Tiangong-1 potrebbe schiantarsi sull'Italia : - ha spiegato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche , Cnr, -. Comincerà da quel momento un progressivo processo di ...

Luna blu nel cielo di Pasqua : quando vederla. Spettacolo : Occhi all’insù - non vi dimenticate. Perché non accadrà per anni : A Pasqua con gli occhi al cielo. Uno Spettacolo: brillerà la seconda (dopo quella di gennaio) e ultima Luna blu del 2018. Un evento che si è verificato l’ultima volta nel 1999 e che non si ripeterà prima del 2020, ecco Perché non andrebbe perso. Ma cosa significa ‘Luna blu’? Secondo la tradizione anglosassone viene definita così la seconda Luna piena apparsa nello stesso mese. La definizione di ‘Luna blu’ è ...

Luna piena bis - Occhi al cielo nel sabato di Pasqua : Luna piena bis, occhi al cielo nel sabato di Pasqua Il 31 marzo si assisterà alla Luna Blu, un evento raro che rivedremo solo nel 2020 Continua a leggere

Astronomia : Frascati la conferenza su ELT - il più grande “Occhio” del mondo rivolto al cielo : Con uno specchio primario di oltre 30 metri di diametro l’ELT (Extremely Large Telescope) si appresta a diventare il più grande telescopio ottico/infrarosso del mondo, in grado di consentire lo studio ultra dettagliato degli oggetti celesti e di ampliare quindi lo spettro delle nostre conoscenze in ambito astrofisico. Di questo rivoluzionario progetto, che la comunità di astronomi e astrofisici europei sta realizzando in Cile attraverso ...

In Cina alzare gli Occhi al cielo scatena la censura : Siamo al lianghui , la doppia sessione dei parlamenti cinesi " il congresso nazionale del popolo e la conferenza politica consultiva del popolo. Durante una conferenza stampa, la giornalista Zhang Huijun pone con manifesto entusiasmo una interminabile domanda al presidente della commissione per la supervisione e ...

In Cina alzare gli Occhi al cielo scatena la censura : L’insofferenza di una giornalista di fronte alle parole di una collega diventa un caso di insubordinazione al partito che scatena l’entusiasmo dei social network. Leggi

Morte Astori - Braccia al cielo e Occhi gonfi di lacrime : il gol di Pinilla con dedica a Davide è commovente [VIDEO] : Sono arrivati da tutto il mondo pensieri, messaggi e dediche per Davide, c'è chi non ha retto, accasciandosi in campo tra le lacrime, come Sanchez , chi invece si è lasciato andare ad un tenero ...

Il cielo di Roma - Bella Hadid e gli Occhiali Bulgari Serpenteyes - : Bella incarna perfettamente lo stile di questa Collezione Serpenteyes , dando vita agli scatti rivelando un mondo composta da tre mood distinti che spaziano dallo stile fanciullesco e fresco, all'...

Il Carnevale entra nel clou - 40mila Occhi al cielo per ammirare il volo di Elisa : ... Vela, l'ente organizzatore degli spettacoli del Carnevale, ha previsto una serie di eventi collaterali in altri campi veneziani dando spazio a spettacoli, divertimenti e intrattenimento. Sono ...

“Stava morendo ma poi…”. Rudy Zerbi alza gli Occhi al cielo e ringrazia Dio. Lo fa nel giorno del compleanno del figlioletto che - per un problema - ha rischiato di non vedere mai. A tre anni di distanza da quei momenti terribili ecco la confessione del popolare giudice della tv : Un Rudy Zerbi come non si era mai visto. Sereno, disteso e con il cuore in mano. A 3 anni da quel giorno che poteva cambiargli la vita per sempre le sue parole hanno un significato ancora più forte. Sì perché 3 anni fa nasceva suo figlio Leo, un dono del cielo per cui Zerbi oggi ringrazia Dio. “Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine – scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto di ringraziare il ...