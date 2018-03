Nuove regole contro voltagabbana e indennità Il piano di Roberto Fico per il

M5s - Fico : alla Camera Nuove regole contro voltagabbana e indennità : "Il regolamento della Camera va cambiato in modo importante, anche alla luce della riforma fatta in Senato". Lo ha affermato il presidente della Camera ed esponente M5s, Roberto Fico, aggiungendo: "Vanno scoraggiati i cambi di casacca. Se sei un presidente di una commissione e cambi partito, sarebbe opportuno dimettersi. Interverremo sui tagli ai costi della politica, appena eletto ho rinunciato all'indennità aggiuntiva da presidente".

Cosa cambia con le Nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati ...

Privacy - le Nuove regole di Zuckerberg : Dopo che i buoi sono scappati l'allevatore Mark Zuckerberg chiude la stalla di Facebook e annuncia finalmente misure serie , si spera, per garantire una maggiore Privacy agli utenti del più popolare ...

CHAMPIONS LEAGUE ED EUROPA LEAGUE - Nuove REGOLE/ Quarta sostituzione - orari e liste Uefa : tutte le novità : CHAMPIONS LEAGUE ed EUROPA LEAGUE, NUOVE REGOLE: dalla Quarta sostituzione nei supplementari fino ai nuovi orari. Via le limitazioni nella composizione delle liste Uefa: tutte le novità(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Movida a Trani - Nuove regole ok musica fino alle 2 di notte : Ed infatti l'articolo 41 del regolamento, su spettacoli e intrattenimenti, nel disciplinare orari e modi relativi alle emissioni sonore, aveva subordinato ogni concessione proprio alla adozione di ...

Internet ha bisogno di Nuove regole : Sarà uno spettacolo incredibile, ma lo spettacolo è solo un effimero sostituto della politica. Mentre emergono gli scandali di Facebook , le critiche nei confronti dei giganti tecnologici si ...

Scandalo Facebook - parla Zuckerberg «È colpa nostra - servono Nuove regole» : Mea culpa del Ceo, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze. «Abbiamo sbagliato a fidarci di Cambridge Analytica»

Concorsi pubblici - graduatorie 2018 : ecco le Nuove regole - dopo la riforma Madia Video : I Concorsisti pubblici si apprestano a vivere gia' da quest’anno le modifiche relative alle selezioni pubbliche di cui la riforma Madia è la principale artefice. In breve verranno introdotte nuove regole che riguardano non solo l’organizzazione del concorso, ma anche le modalita' di reclutamento nelle varie PA . Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambiera' dopo la probabile approvazione [Video] da parte della Conferenza Unificata della direttiva ...

F1 - Mondiale 2018 : Nuove regole sulla durata dei motori. L’affidabilità sarà la chiave per arrivare al titolo : Nuovo Mondiale di Formula 1, nuove regole. Succede praticamente ogni anno e nel 2018 non sarà differente. La modifica principale al regolamento, oltre a quella più visibile legata all’introduzione dell’Halo, riguarda i motori. In questa stagione saranno solamente tre le power unit a disposizione di ogni singolo pilota. Un cambiamento non indifferente rispetto al 2017, quando le unità a disposizione erano quattro e, soprattutto, ...

The Voice 2018 : anticipazioni - Nuove regole - nuovi coach : The Voice of Italy 2018 torna su Rai 2 da giovedì 22 marzo alle 21:20. Questa è la quinta edizione del talent musicale targato Rai tra Blind Audition, KO, Battle e Live Show. Tante le novità del programma dopo l’anno di pausa (2017). Vediamo di seguito qualche anticipazione e le nuove modalità di gara. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice The Voice of Italy 2018: conduttore e coach Prima novità è il conduttore della quinta edizione del talent ...

Pd - Franceschini : “Governo a tempo solo per le riforme - poi Nuove elezioni. E’ il momento di scrivere le regole insieme” : Non tutto è perduto, la legislatura – in particolare – non è perduta. Piuttosto “è il momento di scrivere le regole tutti insieme“. E’ la via d’uscita indicata dal ministro della Cultura Dario Franceschini che in un’intervista al Corriere della Sera si fa da ulteriore portavoce della possibilità di “scongelamento” dei voti del Pd in Parlamento. Dopo la direzione del Pd che ha ribadito che il ...

Commissione Ue propone Nuove regole su gestione e riduzione Npl : Bruxelles, 14 mar. , askanews, La Commissione europea ha proposto, oggi a Bruxelles, nuove regole per la gestione e la riduzione dei crediti deteriorati , Non Performing Loan Npl, detenuti dalle ...