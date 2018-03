Novità sulla batteria per Asus ZenFone 3? Messaggi Android riceve un aggiornamento

Facebook rivede le regole sulla privacy : Ecco le Novità per proteggere i propri dati : Rendere chiari e visibili in un solo posto della piattaforma tutti gli strumenti per controllare la privacy, la possibilità di cancellare definitivamente post passati dalla piattaforma, velocizzare e rendere più selettivo il processo di download della propria storia sul social network. Sono le novità che Facebook mette a disposizione degli utenti, in aggiunta agli annunci di Mark Zuckerberg all'indomani del caso Cambridge ...

GRANDE FRATELLO NIP - UFFICIALE LA CONDUTTRICE/ Barbara D'Urso! Novità sulla data d'inizio : Alla fine Mediaset è riuscita a convincere Barbara D'Urso che ha deciso di dire sì alla conduzione del GRANDE FRATELLO dopo mesi di lusinghe e avances. Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora divisi : le Novità sulla coppia : Gigi D’Alessio lontano da Anna Tatangelo: la verità sulla coppia La crisi sarebbe ancora in corso per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. In base quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, la coppia sarebbe ancora divisa. “La cantante di Sora si è chiusa in un lungo silenzio per dedicarsi al figlio Andrea. Gigi ha invece trascorso un weekend di relax alle terme di Saturnia per rilassarsi e divertirsi. È realmente ...

Hollow Knight per Switch : in arrivo Novità sulla data di uscita questa settimana : Hollow Knight di Team Cherry ha registrato un forte successo lo scorso anno, soprattutto considerando il budget e le dimensioni del suo team di sviluppo. Tuttavia, l'avventura è davvero una gemma sottovalutata che dovrebbe essere vissuta da tutti. Il gioco è previsto in uscita anche per Nintendo Switch, anche se, come già annunciato sul finire del 2017, la data di lancio è stata rimandata agli inizi dell'anno in corso.Come riporta Gamingbolt, ...

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entra in vigore il 25 Maggio - tutte le Novità : Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea Stati membri 2016/679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 rappresenta per i rivenditori a valore aggiunto e ciò può rappresentare un’opportunità straordinaria per offrire prodotti conformi per aziende. Ma anche le istituzioni sono interessate dalla nuova normativa. Come sappiamo, il GDPR ha lo scopo di disciplinare l’elaborazione dei Dati personali dei cittadini UE ...

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entra in vigore il 25 Maggio - tutte le Novità : Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea Stati membri 2016/679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 rappresenta per i rivenditori a valore aggiunto e ciò può rappresentare un’opportunità straordinaria per offrire prodotti conformi per aziende. Ma anche le istituzioni sono interessate dalla nuova normativa. Come sappiamo, il GDPR ha lo scopo di disciplinare l’elaborazione dei Dati personali dei cittadini UE ...

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entra in vigore il 25 Maggio - tutte le Novità : Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea Stati membri 2016/679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 rappresenta per i rivenditori a valore aggiunto e ciò può rappresentare un’opportunità straordinaria per offrire prodotti conformi per aziende. Ma anche le istituzioni sono interessate dalla nuova normativa. Come sappiamo, il GDPR ha lo scopo di disciplinare l’elaborazione dei Dati personali dei cittadini UE ...

WESTWORLD - Tutte le Novità sulla seconda stagione! : Se il 22 Aprile (data di uscita della seconda stagione) vi sembra ancora molto lontano state tranquilli, abbiamo scoperto per voi tantissime anticipazioni che renderanno l’attesa un po’ più sopportabile.Secondo l’attore Jeffrey Wright (Bernard Lowe) la nuova stagione sarà molto più espansiva, violenta e strana rispetto alla prima, e soprattutto introdurrà un nuovo indecifrabile enigma.La prima stagione è terminata con Dolores a capo di una ...

BAYONETTA 3 - NINTENDO DIRECT / Novità in arrivo? Attesa per Fortnite anche sulla Switch : BAYONETTA 3, NINTENDO DIRECT: Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Bollo 2018 auto e moto - lo avete già pagato? “Ecco cosa stabilisce la legge”. Le Novità sulla tassa più odiata dagli italiani : Una delle tasse che sicuramente gli italiani odiano di più, da sempre al centro del dibattito. Parliamo ovviamente del Bollo auto, del quale però forse non tutti conoscono nello specifico i dettagli: esiste, infatti, un termine per la prescrizione che, in determinate condizioni, fa sì che gli automobilisti siano esentati dal pagamento. Ecco tutti i dettagli necessari per conoscere al meglio la procedura. Prima di tutto è bene fare una ...

Isola dei Famosi - notte bollente tra due naufraghi : Novità sulla vicenda : Chi sono i due concorrenti fidanzati che si sono avvicinati all’Isola dei Famosi? Chi sono i due concorrenti fidanzati in Italia che si sono avvicinati in gran segreto all’Isola dei Famosi? Il gossip lanciato da Chi sta facendo chiacchierare tutti gli appassionati del reality show di Canale 5. Degli aggiornamenti arrivano da Ultime dall’Isola, il […] L'articolo Isola dei Famosi, notte bollente tra due naufraghi: novità ...

Le tre Novità del momento su Huawei P20 : tutti gli occhi sulla fotocamera : Dopo la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, tutti gli occhi degli addetti ai lavori e degli appassionati del mondo smartphone si sono spostati sul tanto atteso Huawei P20, chiamato con fermare quanto di buono hanno fatto i suoi predecessori negli ultimi due anni dal punto di vista delle vendite. In attesa di qualche dettaglio extra dal punto di vista commerciale, oggi 27 febbraio ho ritenuto opportuno fermarmi un attimo ...

F1 Williams - Lowe : «Novità importanti sulla vettura» : TORINO - Alcuni cambiamenti, ma non una rivoluzione. Questa è in sintesi la vettura, come ha spiegato lo stesso Paddy Lowe, direttore tecnico della Williams: ' È il frutto di una grande collaborazione ...

Bologna - la verità di Verdi : tutti i retroscena sulla trattativa con il Napoli - Novità a sorpresa : E’ stata la telenovela del calciomercato invernale, il rifiuto di Verdi al Napoli ha creato diversi motivi di discussione, l’attaccante ha deciso di completare la stagione con la maglia del Bologna. Il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto, importanti novità in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Se i nomi di Riva, Virdis e Paolo Rossi mi ricordano qualcosa? Sì, che non sono stato l’unico ...