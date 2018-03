Novità Inps per la pensione con quota 97 | 6 | ecco i beneficiari e cosa cambia

Blastingnews

(Di sabato 31 marzo 2018) Il prossimo 1° maggio scade il termine ultimo per presentare l’istanza VIDEOper l’accesso alla #anticipata per lavoro usurante. Si tratta di una misura prevista dal decreto legislativo 67 del 2011 e la scadenza ormai imminente è relativa all’istanza di certificazione del diritto da presentare all’per quanti centreranno i requisiti previsti nel 2019. Nel frattempo l’ha provveduto ad emettere una circolare ieri 29 marzo con importanti novita' che riguardano una delle categorie a cui si riferisce questa particolare forma dianticipata. Usuranti ma non gravosi I lavori usuranti spesso vengono confusi con i lavori gravosi che sono le 15 attivita' logoranti per le quali sono state istituite Ape sociale e41 per precoci. I lavori usuranti invece sono tutte le attivita' previste dal decreto citato in premessa e comprendono tra gli altri i minatori, ...