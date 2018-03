Non siamo la toilette della Francia | bufera dopo il blitz

Bardonecchia - polizia di dogana francese fa irruzione in centro per migranti : “Non siamo la toilette di Macron” : L’irruzione di alcuni agenti della polizia francese nel centro migranti di Bardonecchia è diventato un caso politico e assume sempre più le caratteristiche di un incidente diplomatico. “Esiste un piano politico che deve prevalere e che va oltre qualsiasi accordo tra Italia e Francia che gli agenti francesi possano richiamare come giustificazione” denuncia il parlamentare europeo Daniele Viotti. “La costante aggressività ...

Ong : "Agenti francesi a caccia di migranti a Bardonecchia" - è polemica | Fdi : "Non siamo toilette di Macron" - Pd : "Azione inaccettabile" : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l'associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera: "Comportamento irrispettoso dei diritti umani"

Bardonecchia - irruzione di agenti francesi nella ong. Ira del sindaco Fdi : «Non siamo toilette di Macron» : Dopo la denuncia Rainbow4Africa ringrazia per la solidarietà ricevuta. L'ira del sindaco: «Non avevano alcun diritto di introdursi lì dentro. Non si permettano mai più»

Blitz dei gendarmi a Bardonecchia - proteste e rabbia : “Non siamo la toilette di Macron” : Cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante, sospettato di essere uno spacciatore, a sottoporsi al test delle urine. A denunciare lo sconfinamento è la Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la f...

F1 - Valtteri Bottas : “La Mercedes Non è così superiore. Siamo vicini e sarà una gran battaglia quest’anno” : L’ottavo posto del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, non è stato il miglior risultato possibile per Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend incolore, costellato dall’errore nel Q3 quando, perdendo il controllo della macchina, è andato contro il muro rovinando di fatto la sua gara. Partendo dalla quindicesima piazzola (per via anche della sostituzione del ...

Gsa - Lardo suona la carica : Non possiamo sbagliare - il pubblico ci spingerà in alto : Basket A2, il coach prepara i suoi alla sfida con Bergamo che può voler dire play-off. E sulle critiche tira dritto: 'Giochiamo come sappiamo e resteremo ai vertici'

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma Non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Juventus più forte ma noi Non possiamo fallire. Conti? Ho sbagliato io" : La rincorsa alla Champions del Milan targato Gattuso passa da Torino. Il match contro la Juventus di domani dirà tanto delle ambizioni rossonere: "Se guardiamo i numeri non c'è storia, affrontiamo una ...

Juventus-Milan - Gattuso LIVE : 'Non possiamo sbagliare - ad Allegri invidio la bravura' : Cinque vittorie consecutive in campionato e una rimonta Champions che adesso è diventata possibile, Milan che si prepara ad affrontare la Juventus capolista, sfida difficile almeno quanto affascinante.