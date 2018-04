No metanodotto Snam | parte a carovana Hub del Gas

abruzzo24ore.tv

(Di sabato 31 marzo 2018) L'Aquila - Saranno coinvolte quattro regioni con eventi dal 6 aprile al 15 aprile per preparare la manifestazione di sabato 21 Aprile a Sulmona. Biciclettate, seminari, visite guidate, flash-mob in tre percorsi che convergeranno il 15 a Sulmona dalla costa all'interno per dire no alle fossili. In particolare si vuole contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario nell'ambito dell'assurdo progetto di trasformare l'Italia in un "Hub del Gas" europeo. leggi tutto