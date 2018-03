No Man' s Sky | in arrivo la realtà virtuale?

Mediaset a nozze con Sky - Berlusconi mette Premium nelle Mani del vecchio nemico Rupert Murdoch : Alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria, evidentemente, pure. E così la famiglia Berlusconi cerca di uscire una volta per tutte dalla trappola francese firmando una pace a sorpresa con lo squalo australiano Rupert Murdoch, nemico di vecchia data oggi salvatore della patria. Una vera e propria beffa. E non tanto per il cessate il fuoco tra due imprenditori anagraficamente sul viale del ...

Diritti tv - Sky pronta a fare causa. Mediapro - niente esclusive e le partite 'chiavi in Mano' : ROMA - Slitta a domattina, sabato , a meno di altre sorprese, , il bando di Mediapro con la pubblicazione dei pacchetti ma già martedì prossimo Sky potrebbe fare causa. La guerra dei Diritti tv è ...

AstrosaMantha - su Sky Arte il film sulla prima donna italiana nello spazio : ROMA – Il sogno di fare l’astronauta appartiene ai ricordi di infanzia di tutti: Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio, ha realizzato questo sogno ed è diventata al tempo stesso un modello, un simbolo di coraggio e determinazione femminile. Astrosamantha è il documentario firmato da Gianluca Cerasola che, con la voce di Giancarlo […]

SaMantha Cristoforetti : la donna dello spazio protagonista di un documentario su Sky Arte HD : Samantha Cristoforetti è la protagonista del documentario AstroSamantha, in onda venerdì 30 marzo su Sky Arte HD. Accompagnato dalla voce narrante di Giancarlo Giannini, il pubblico scoprirà gli ultimi tre anni di vita dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e pilota dell’Aeronautica Militare. Tra le donne europee Samantha detiene il primato di giorni consecutivi di permanenza nello spazio, durante la seconda missione di più lunga durata ...

Hello Games annuncia NO Man’S SKY NEXT : Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato che No Man’s Sky NEXT è in avanzata fase di sviluppo e che verrà reso presto disponibile, sotto forma di aggiornamento gratuito, per i giocatori PlayStation 4 e PC. No Man’s Sky farà presto il suo esordio anche su console Xbox One. NO MAN’S SKY arriva su Xbox One Nell’agosto del 2016 un piccolo team di sviluppo chiamato Hello ...

Sky - ecco le nuove serie tv in onda e on deMand ad aprile : aprile è un mese pieno di sorprese per le serie in programmazione sui canali del pacchetto satellitare Sky. Arrivano le attesissime seconde stagioni di serie già culto come Westworld e Legion, mentre due titoli molto seguiti come Scandal e Le regole del delitto perfetto (entrambe creature di Shonda Rhimes) avranno il loro tanto anticipato crossover. E poi ancora i ritorni di Billions, Empire e Fear the Walking Dead, oltre a stagioni complete ...

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo roManzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...

SettiMana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : al Team Sky la cronosquadre - Pascal Eenkhoorn resta leader : Tutto secondo pronostico nella seconda semitappa della prima giornata della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018. Nella ormai consueta cronosquadre in quel di Gatteo, che quest’anno non ha potuto usare il format vario delle passate stagioni (dove le compagini dividevano le proprie unità formando due minisquadre), a trionfare è il Team Sky. Lo squadrone britannico chiude i 13.3 chilometri in 14’44”, alla velocità media ...

SettiMana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : la startlist e l’elenco dei corridori. Diego Rosa guida il Team Sky (in aggiornamento) : Andiamo a vedere la startlist di una delle classiche corse a tappe del panorama italiano: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tra l’elenco dei corridori partenti molti nomi di qualità: ancora ovviamente in aggiornamento, ma si conoscono i leader di Team Sky, Trek-Segafredo e Mitchelton-SCOTT. Team Sky 11 SIVAKOV Pavel 12 BASSO Leonardo 13 DIBBEN Jonathan 14 LAWLESS Christopher 15 Rosa Diego 16 ROWE Luke Team EF Education ...

Il miracolo - la serie di Niccolò AmManiti a maggio su Sky Atlantic : Il miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti, debutta a maggio in esclusiva su Sky Atlantic. Si tratta di una produzione originale Sky ,articolata in otto episodi. Il distributore internazionale è FremantleMedia International: Niccolò Ammaniti firma ovviamente la sceneggiatura della serie insieme con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises mentre per la regia è coadiuvato da Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. Il miracolo, il ...