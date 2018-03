: Nigeria, 4 ragazzine usate come kamikaze: 5 morti, 13 feriti #Nigeria - MediasetTgcom24 : Nigeria, 4 ragazzine usate come kamikaze: 5 morti, 13 feriti #Nigeria - Antonietta_95 : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, 4 ragazzine usate come kamikaze: 5 morti, 13 feriti #Nigeria - Massimi47715989 : -

Quattrousate dai fondamentalisti comee un'altra donna sono rimaste uccise in attacchi simultanei in un villaggio alla periferia di Maiduguri, capitale dello stato del Borno, in. Tredici i feriti. Lo riferisce la polizia locale Gli attacchi sono avvenuti nell'ora in cui inizia il coprifuoco; per questo la maggior parte degli abitanti del villaggio era in casa. Tutti ricoverati in ospedale i feriti.(Di sabato 31 marzo 2018)