Quattrodai fondamentalistie un'altra donna sono rimaste uccise in attacchi simultanei in un villaggio alla periferia di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, in. Lo riferisce la polizia locale precisando che isono in tutto 13. Nella zona sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram.(Di sabato 31 marzo 2018)